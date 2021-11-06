На Байковому цвинтарі зникла скульптура художника Пламеницького

Портрет увічнював пам'ять про видатну людину / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на Байковому цвинтарі зник портрет українського художника Анатолія Пламеницького.
Про це пише Національна спілка художників України у Facebook.
Портрет був встановлений на Байковому цвинтарі. Але дочка Пламеницького повідомила, що ця пам'ятка зникла.
"Цей портрет увічнював пам'ять про видатну людину, був важливим для родини" , – сказала Катерина Пламеницька.
Це ще й відомий твір певного періоду українського мистецтва.
"Не так багато скульптурних творів такого рівня ми маємо в скарбниці української культури. Не знаю поки що, як шукати чи відновлювати цей портрет. Але хочу розповсюдити інформацію: можливо хтось десь побачить цю скульптуру" , – йдеться у повідомленні.
Хто такий Пламеницький
Народився 19 листопада 1920 року в селі Ягодному нині Грачевського району Оренбурзької області Росії. В 1953 році закінчив Київський художній інститут. Від 1963 року викладав у Київському художньому інституті від 1977 року – професор. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями. Жив у Києві.
Художник з великою любов'ю та майстерністю створював барвисті, насичені квітами краєвиди України, зокрема численні мотиви седнівської серії – саме вони принесли Анатолію Пламеницькому славу провідного пейзажиста України.
Художник помер 10 вересня 1982 року.
Твори
- "Незабутнє. 1943" 1963.
- "Похмурий день" 1975.
- "В Сибір. М. Волконська" 1957.
- Портрет Євгенії Пламеницької 1960.
- "За синів, що загинули. В День перемоги" 1967.
- "Мати" 1961.
- "Вечір" 1957.
- "Тарас Шевченко в Нижньому Новгороді" 1964.
- "Дощик" 1960.
- "Сергій Єсенін" 1966.
- "У день виборів" 1971.
- "Увечері" 1978.
- "Саласпілський меморіал" 1980.
На Байковому цвинтарі почастішали випадки вандалізму
На злочинців охоронці йдуть із порожніми руками, ночами патрулювати допомагають собаки – це єдиний спецзасіб охорони Байкового цвинтаря.
Без аксесуарів тут залишили пам'яті пам'ятник відомому актору Миколі Гринько, який грав у багатьох відомих фільмах, в тому числі і в "Пригодах Електроніка", де виконував роль професора. Спочатку пам'ятник акторові спирався на парасольку, але вона була з міді і не витримала натиску мисливців за дорогоцінними металами – його спиляли. Замість бронзового поставили гіпсову парасольку. Його вандали просто розбили.
Елементи оздоблення на Байковому крадуть регулярно. Не гидують красти навіть з могил людей-символів, таких як Леся Українка.
Керівництво Байкового стверджує, що часто елементи знаходять в сусідніх пунктах прийому металу. У тому, що знаходиться поруч із цвинтарем, стверджують, що деталі з могил не приймають і обурюються звинуваченнями в подібному.
Як доказ того, що краденого з кладовища не беруть показує склад того, прийнятого.
Однак правоохоронці, які час від часу влаштовують рейди такими пунктами прийому, кажуть, що іноді там дійсно вдається знайти вкрадене з Байкового.
Раніше ми писали:
- У Вінницькій області поліцейські знешкодили угруповання, членів якого підозрювали у скоєнні серії крадіжок із церков у низці регіонів країни.
- А на Сумщині поліцейські розшукували в лікарні серійних церковних злодіїв. У медзаклад подружжя потрапило після того, як обох побили після пограбування скарбнички для пожертвувань.