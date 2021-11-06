На Байковому цвинтарі зникла скульптура художника Пламеницького

Портрет увічнював пам'ять про видатну людину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Байковому цвинтарі зник портрет українського художника Анатолія Пламеницького.

Про це пише Національна спілка художників України у Facebook.

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Портрет був встановлений на Байковому цвинтарі. Але дочка Пламеницького повідомила, що ця пам'ятка зникла.

"Цей портрет увічнював пам'ять про видатну людину, був важливим для родини" , – сказала Катерина Пламеницька.

Це ще й відомий твір певного періоду українського мистецтва.

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"Не так багато скульптурних творів такого рівня ми маємо в скарбниці української культури. Не знаю поки що, як шукати чи відновлювати цей портрет. Але хочу розповсюдити інформацію: можливо хтось десь побачить цю скульптуру" , – йдеться у повідомленні.

Хто такий Пламеницький

Народився 19 листопада 1920 року в селі Ягодному нині Грачевського району Оренбурзької області Росії. В 1953 році закінчив Київський художній інститут. Від 1963 року викладав у Київському художньому інституті від 1977 року – професор. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями. Жив у Києві.

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Художник з великою любов'ю та майстерністю створював барвисті, насичені квітами краєвиди України, зокрема численні мотиви седнівської серії – саме вони принесли Анатолію Пламеницькому славу провідного пейзажиста України.

Художник помер 10 вересня 1982 року.

Твори

"Незабутнє. 1943" 1963.

"Похмурий день" 1975.

"В Сибір. М. Волконська" 1957.

Портрет Євгенії Пламеницької 1960.

"За синів, що загинули. В День перемоги" 1967.

"Мати" 1961.

"Вечір" 1957.

"Тарас Шевченко в Нижньому Новгороді" 1964.

"Дощик" 1960.

"Сергій Єсенін" 1966.

"У день виборів" 1971.

"Увечері" 1978.

"Саласпілський меморіал" 1980.

На Байковому цвинтарі почастішали випадки вандалізму

На злочинців охоронці йдуть із порожніми руками, ночами патрулювати допомагають собаки – це єдиний спецзасіб охорони Байкового цвинтаря.

Без аксесуарів тут залишили пам'яті пам'ятник відомому актору Миколі Гринько, який грав у багатьох відомих фільмах, в тому числі і в "Пригодах Електроніка", де виконував роль професора. Спочатку пам'ятник акторові спирався на парасольку, але вона була з міді і не витримала натиску мисливців за дорогоцінними металами – його спиляли. Замість бронзового поставили гіпсову парасольку. Його вандали просто розбили.



Елементи оздоблення на Байковому крадуть регулярно. Не гидують красти навіть з могил людей-символів, таких як Леся Українка.



Керівництво Байкового стверджує, що часто елементи знаходять в сусідніх пунктах прийому металу. У тому, що знаходиться поруч із цвинтарем, стверджують, що деталі з могил не приймають і обурюються звинуваченнями в подібному.

Як доказ того, що краденого з кладовища не беруть показує склад того, прийнятого.



Однак правоохоронці, які час від часу влаштовують рейди такими пунктами прийому, кажуть, що іноді там дійсно вдається знайти вкрадене з Байкового.

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