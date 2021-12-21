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На целые сутки! Киевляне останутся без воды на нескольких улицах – список

София Ковнир
21 декабря, 11:43
Жители столицы будут сидеть без холодного водоснабжения

В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 21 по 22 декабря на нескольких улицах не будет холодного водоснабжения. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

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Где нет воды?

21 декабря по состоянию на 10:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Галицкая, 10а;
  • ул. Межигорская, 1;
  • ул. Антоновича, 150а;
  • ул. Иорданская, 22а.

С 21:00 21 декабря до 07:00 22 декабря в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Большая Васильковская, 36, 38, 40, 42, 42б, 38в, 44, 46, 48.

С 19:00 21 декабря до 08:00 22 декабря в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:

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  • ул. Ильенко, 1;
  • ул. Дегтяревская, 6, 9, 11, 15, 5, 3;
  • ул. Белорусская, 1;
  • ул. Бердичевская, 1.

В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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