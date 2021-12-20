В Киеве массово отключили воду – адреса

В понедельник, 20 декабря, в Киеве на нескольких улицах отсутствует холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.
Где в столице нет водоснабжения?
20 декабря по состоянию на 16:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
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- ул. Гончара, 60;
- ул. Лабораторная, 3;
- ул. Грабовского, 15-33;
- ул. Северная, 2б, 2в;
- ул. Зодчих, 38;
- ул. Антоновича, 150а.
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.