На Киев надвигается ледяной дождь: когда ждать непогоды (карта)

Погода в Киеве на 8 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 8 декабря, в Киеве синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедицу и ледяной дождь.

Об этом сообщает синоптик Наталия Деденко.

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В столице синоптики обещают северо-восточный порывистый ветер. Ночью столбики термометров будут показывать от -1 до -4 градуса.

Погода в Украине на 8 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

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Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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