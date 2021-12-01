Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет. Как изменилась погода

В Киеве ноябрь 2021 попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами.
Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Ноябрь оказался самым теплым
Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
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Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.
Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.
По словам метеорологов, метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться, пока среднесуточная температура устойчиво закрепится ниже 0 градусов. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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