На Киев надвигается шторм – синоптики предупредили об ухудшении погоды

В городе резко испортится погода / Фото: Коллаж: Сегодня

21 октября днем ​​в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Также синоптики прогнозируют первый уровень опасности – желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Реклама

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Ранее мы писали:

Реклама