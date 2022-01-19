На Киев надвигается штормовой ветер – предупреждение от синоптиков

В городе будут сильные порывы ветра / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве с 20 по 26 января будет достаточно снежной. Днем температура воздуха максимум опустится до 7 градусов мороза. Также синоптики предупреждают про сильный ветер, который будет в городе в эти дни.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

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По данным синоптиков, на протяжении недели в столице будет идти небольшой снег. Осадков не будет только в воскресенье, 23 января. Также стоит быть осторожными из-за ветра. Порывы будут достигать 13 м/с.

Температура воздуха в четверг в Киеве будет до +2 градусов днем, а ночью до -2 градусов. Будет снег и ветер. В пятницу столбики термометров опустятся днем до -1 градуса, а ночью будет -4 градуса.

В субботу станет еще холоднее. Ночью температура воздуха будет до 11 градусов мороза. В воскресенье до -5 градусов. А вот в понедельник столбики термометров поднимутся до -3, но в этот день будет сильный ветер. Во вторник и среду в Киеве прогнозируют до -8 градусов.

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Прогноз погоды на неделю в Киеве. Скрин: gismeteo.ua.

Что делать во время штормового ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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