На Киевщину надвигается непогода: синоптики предупредили о сильном ветре

Ухудшение погоды ожидается в ближайший час и продержится до конца суток

Жителей Киевской области предупредили об усилении ветра. Фото: Фокус

В Киевской области предупредили об усилении ветра – до 15-18 м/с. В регионе объявлено первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"Предупреждение об опасных метрологических явлениях на Киевщине. В ближайший час и до конца суток 20 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Фото: Укргидрометцентр/Facebook Реклама

Ранее мы писали, что дожди начнут понемногу уходить с Украины, однако на улице все еще будет прохладно.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.