Українська
$ 27,56
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Киев накрыл град с дождем: в городе пробки (видео)

18 мая, 15:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Город затопило водой в считанные секунды, а на дорогах образовались пробки

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

В Киеве во вторник, 18 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

Реклама

Видео с грозой опубликовал Киев Сейчас в Telegram.

"Подол – затопило. Центр Киева сковали пробки. В городе – град", – пишут в Сети.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

После сильной грозы – потоки воды захлестнули весь город.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

За считанные минуты в столице оказалось по колено воды.

Видео: Киев Сейчас/Telegram
Реклама

По информации Google maps, в Киеве 9-бальные пробки.

В тренде
Пытается избежать наказания? Экс-глава СЭС сбила девушку в центре Киева (фото, видео)
На фото: слева - момент аварии, справа - пострадавшая Наталья Дикая. Коллаж "Сегодня"
В тренде
"Я вам не Черновецкий". Кличко требует отчет от правоохранителей по результатам обысков
В тренде
В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчину
Пассажир автобуса и его оружие. Коллаж "Сегодня"

На данный момент, в городе минимум шесть ДТП.

Будьте осторожны за рулем! В случае чрезвычайной ситуации на дороге сразу обращайтесь по спецлинии 102 или в Укравтодор – +380 (44) 287 11 40.

Реклама

Ранее мы писали, что 18 мая синоптики передавали повышенную магнитную активность – "ожидаются магнитные бури".

Напомним, известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом. По его словам, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)
День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)Другие новости
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)Другие новости
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьму
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьмуДругие новости
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под Киевом
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под КиевомДругие новости
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять