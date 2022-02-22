На мобилизацию? В Киеве у военкомата выстроилась большая очередь (видео)

В столице много мужчин заметили у военкомата / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве у военкомата выстроилась большая очередь на мобилизацию. Очевидцы сделали фото и видео.

Опубликовала материалы киевлянка Людмила Янкина в Facebook.

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Днем 22 февраля около военкомата Соломенского района выстроилась большая очередь из украинцев разного возраста.

"Ситуация под военкоматом. Людей очень много", – говорится в сообщении.

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По словам дежурного, происходит "мобилизация в связи с войной".

Что говорят в военкомате

В военкомате Соломенского района нас заверили, что никакого ажиотажа и наплыва добровольцев под зданием военкомата сегодня не наблюдалось.

"У нас в военкомате сегодня был обычный приемный день. Люди пришли в военкомат по своим делам – это нормальная ситуация. Люди меняют место проживания – снимаются с учета или стают на учет. Это обычный рабочий день. У нас все хорошо, никто не объявлял мобилизацию, ее может объявить только президент Украины", – сообщил сайту "Сегодня" дежурный военкомата в Соломенском районе.

В Украине могут ввести чрезвычайное положение

В приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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"Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до тех, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", — отметил Монастырский.

Он подчеркнул, что в настоящее время определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не начнет против Украины полномасштабную войну, так как это может стать началом Третьей мировой.