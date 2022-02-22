На мобілізацію? У Києві до військкомату вишикувалася велика черга (відео)

У столиці багато чоловіків помітили біля військкомату / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у військкомату вишикувалася велика черга на мобілізацію. Очевидці зробили фото та відео.

Опублікувала матеріали киянка Людмила Янкіна Facebook.

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Вдень 22 лютого біля військкомату Солом'янського району вишикувалася велика черга з українців різного віку.

"Ситуація під військкоматом. Людей дуже багато", – йдеться у повідомленні.

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За словами чергового, відбувається "мобілізація у зв'язку із війною".

Що кажуть у військкоматі

У військкоматі Солом'янського району нас запевнили, що жодного ажіотажу та напливу добровольців під будівлею військкомату сьогодні не спостерігалося.

"У нас у військкоматі сьогодні був звичайний прийомний день. Люди прийшли до військкомату у своїх справах – це нормальна ситуація. Люди змінюють місце проживання – знімаються з обліку або стають на облік. Це звичайний робочий день. У нас все добре, ніхто не оголошував мобілізацію, її може оголосити лише президент України", – повідомив сайту "Сьогодні" черговий військкомат у Солом'янському районі.

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан

У прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Про це під час брифінгу повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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"Як сказав секретар РНБО, опрацьовані різні сценарії цих дій, аж до того, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", – зазначив Монастирський.

Він наголосив, що наразі визначено місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначено взаємодію із підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський упевнений, що Росія не почне проти України повномасштабну війну, оскільки це може стати початком Третьої світової.