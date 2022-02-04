На случай ЧП: что делать и куда бежать, когда услышали сирены

Во время чрезвычайной ситуации нельзя паниковать и суетиться / Коллаж "Сегодня"
В Киеве во время чрезвычайной ситуации включат сирены, а по городу будут ездить оснащенные громкоговорителями автомобили. Все это для привлечения внимания населения
Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА, пишет Укринформ.
Что делать, если услышали сирены
"Сирены означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав такой сигнал, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщения", – говорится в сообщении.
Также оповещать и информировать население будут автомобили, которые оборудованы громкоговорителями.
"Выслушав сообщения, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. Уведомление будет содержать: информацию о чрезвычайной ситуации, месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации, территорию (районы, массивы, улицы, дома и т.п.), которая попадает в зоны поражения, порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и т.д. Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации – уберечь и защитить как можно больше людей", – заявили в департаменте.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.
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