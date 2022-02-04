На случай ЧП: что делать и куда бежать, когда услышали сирены

Во время чрезвычайной ситуации нельзя паниковать и суетиться / Коллаж "Сегодня"

В Киеве во время чрезвычайной ситуации включат сирены, а по городу будут ездить оснащенные громкоговорителями автомобили. Все это для привлечения внимания населения

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА, пишет Укринформ.

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Что делать, если услышали сирены

"Сирены означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав такой сигнал, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщения", – говорится в сообщении.

Также оповещать и информировать население будут автомобили, которые оборудованы громкоговорителями.

"Выслушав сообщения, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. Уведомление будет содержать: информацию о чрезвычайной ситуации, месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации, территорию (районы, массивы, улицы, дома и т.п.), которая попадает в зоны поражения, порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и т.д. Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации – уберечь и защитить как можно больше людей", – заявили в департаменте.

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