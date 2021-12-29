В Киеве впервые за 8 лет войны прозвучат сирены: что нужно знать

Проверка сирены оповещения населения планируется после рождественских праздников

В первый раз сирены включат на полную мощность. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве будет опробована сирена оповещения населения. Такую задачу предоставили городские власти столицы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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Когда в столице услышат сирены:

Проверка планируется после рождественских праздников;

За 10 дней до этого будет проводиться информационная политика , чтобы предупредить людей об испытательных мероприятиях: сирены, оповещения на радио и телевидении, отработка силовыми подразделениями выполнения их задач;

, чтобы людей об испытательных мероприятиях: сирены, оповещения на радио и телевидении, отработка силовыми подразделениями выполнения их задач; Конечная дата проверки еще не определена.

Особенности этой проверки

По словам Ткачука, технические проверки системы проводятся еженедельно. Но в данный момент хотят испытывать весь комплекс действий.

"Мы должны услышать, что такое сирена. Никто из нас никогда такое не слышал. И мы должны понимать, что нужно делать, когда услышим сирены", – объяснил он.

На вопрос, почему проверка проводится только на 8 году войны, Ткачук ответил: "рано или поздно мы должны были это сделать". Однако ни с какими событиями он эту проверку не связал.

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