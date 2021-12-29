Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января 🔱 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве впервые за 8 лет войны прозвучат сирены: что нужно знать

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 17:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Проверка сирены оповещения населения планируется после рождественских праздников
В первый раз сирены включат на полную мощность.
В первый раз сирены включат на полную мощность. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве будет опробована сирена оповещения населения. Такую задачу предоставили городские власти столицы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Реклама

Когда в столице услышат сирены:

  • Проверка планируется после рождественских праздников;
  • За 10 дней до этого будет проводиться информационная политика, чтобы предупредить людей об испытательных мероприятиях: сирены, оповещения на радио и телевидении, отработка силовыми подразделениями выполнения их задач;
  • Конечная дата проверки еще не определена.

Особенности этой проверки

По словам Ткачука, технические проверки системы проводятся еженедельно. Но в данный момент хотят испытывать весь комплекс действий.

"Мы должны услышать, что такое сирена. Никто из нас никогда такое не слышал. И мы должны понимать, что нужно делать, когда услышим сирены", – объяснил он.

На вопрос, почему проверка проводится только на 8 году войны, Ткачук ответил: "рано или поздно мы должны были это сделать". Однако ни с какими событиями он эту проверку не связал.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 448

заболело за неделю в Киeвe

-32%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

30.84

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять