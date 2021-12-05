На случай ЧС – где в Киеве находятся бомбоубежища (карта)

Список укрытий в столице / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса мест для укрытий.
Так, в 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.
Он включает:
- хранилища гражданской защиты,
- подземное пространство метрополитена,
- подвальные помещения жилых домов,
- подземные паркинги,
- другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
При необходимости руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.
Уведомление о ЧС
Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидения, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.
Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.
Количество укрытий в столице
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.