На случай ЧС – где в Киеве находятся бомбоубежища (карта)

Список укрытий в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса мест для укрытий.

Так, в 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

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Он включает:

хранилища гражданской защиты,

подземное пространство метрополитена,

подвальные помещения жилых домов,

подземные паркинги,

другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

Уведомление о ЧС

Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидения, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

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Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Количество укрытий в столице

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

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