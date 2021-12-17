В Киеве соберут народную новогоднюю елку! Мы узнали, как присоединиться к акции (фото)

На Софийской площади кроме главной елки будет и дерево, украшенное игрушками украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
На Софийской площади продолжается монтаж рождественского вертепа, который украсит основу главной елки страны. Деревянные скульптуры уже частично расставлены по своим местам. Кроме того, возле вертепа установили старинные кувшин и корзины.
Сайт "Сегодня" узнал, для чего они нужны.
По словам организаторов новогоднего праздника, старинные кувшин и коробки они установили, чтобы создать новый уникальный проект.
На Рождество волхвы и старцы дарили Марии и Иосифу подарки. Они стали неотъемлемым атрибутом рождества. Дарителями могут стать все украинцы, поделившись всего одной стеклянной игрушкой.
Куда пойдут подаренные игрушки?
Президент Folk Ukraine, которая организовывает праздник на Софийской площади, Игорь Добруцкий рассказал, что компания хочет создать музей новогодней игрушки.
"Если у вас есть стеклянная новогодняя игрушка, которой вы можете поделиться, то приходите на Софийскую площадь и оставьте ее в одной из емкостей. Игрушка должна быть надежно упакована, подписана, а ее хозяин может сделать фотографию с ней и разместить на нашей странице в социальных сетях", – сказал Добруцкий.
В следующем году планируют поставить на Софийской площади еще одну "Народную елку", украшенную подаренными людьми игрушками.
"Все, кто поделятся новогодней игрушкой, станут основателями музея. Этими игрушками мы украсим елку высотой метров 10, которую тоже установим на площади в следующем году. Народная елка будет накрыта специальным шатром, чтобы игрушки не пострадали от влаги и снега. На специальном экране мы будем показывать фотографии тех украинцев, которые поделятся с нами своими стеклянными игрушками", – поясняет Игорь Добруцкий.
Сам он первым поделился своей игрушкой, которую положил в коробку возле вертепа.