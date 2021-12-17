В Киеве соберут народную новогоднюю елку! Мы узнали, как присоединиться к акции (фото)

На Софийской площади кроме главной елки будет и дерево, украшенное игрушками украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади продолжается монтаж рождественского вертепа, который украсит основу главной елки страны. Деревянные скульптуры уже частично расставлены по своим местам. Кроме того, возле вертепа установили старинные кувшин и корзины.

Сайт "Сегодня" узнал, для чего они нужны.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

По словам организаторов новогоднего праздника, старинные кувшин и коробки они установили, чтобы создать новый уникальный проект.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На Рождество волхвы и старцы дарили Марии и Иосифу подарки. Они стали неотъемлемым атрибутом рождества. Дарителями могут стать все украинцы, поделившись всего одной стеклянной игрушкой.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Куда пойдут подаренные игрушки?

Президент Folk Ukraine, которая организовывает праздник на Софийской площади, Игорь Добруцкий рассказал, что компания хочет создать музей новогодней игрушки.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Если у вас есть стеклянная новогодняя игрушка, которой вы можете поделиться, то приходите на Софийскую площадь и оставьте ее в одной из емкостей. Игрушка должна быть надежно упакована, подписана, а ее хозяин может сделать фотографию с ней и разместить на нашей странице в социальных сетях", – сказал Добруцкий.

В следующем году планируют поставить на Софийской площади еще одну "Народную елку", украшенную подаренными людьми игрушками.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Все, кто поделятся новогодней игрушкой, станут основателями музея. Этими игрушками мы украсим елку высотой метров 10, которую тоже установим на площади в следующем году. Народная елка будет накрыта специальным шатром, чтобы игрушки не пострадали от влаги и снега. На специальном экране мы будем показывать фотографии тех украинцев, которые поделятся с нами своими стеклянными игрушками", – поясняет Игорь Добруцкий.

Сам он первым поделился своей игрушкой, которую положил в коробку возле вертепа.