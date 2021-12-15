Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Парад планет и ослик из вертепа. Как выглядит главная елка страны за три дня до открытия (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 15:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Софийской площади уже царит настоящая новогодняя атмосфера

В Киеве на Софийской площади завершается подготовка новогоднего городка. Основные работы проводятся по обустройству рождественского вертепа. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на площадь уже завезли часть скульптур, из которых его соберут.

Напомним вертеп будет самым большим в Европе. Его диаметр 34 метра, он будет состоять из 20 деревянных скульптур.

Реклама

Через несколько дней на Софийской площади зажгут главную елку
Через несколько дней на Софийской площади зажгут главную елку / Фото: Сегодня

Над главной елкой устроили настоящий парад планет в виде 72 шаров. Земля, кстати, находиться под рождественской звездой, на макушке новогоднего дерева.

Вертеп будет самым большим в Европе
Вертеп будет самым большим в Европе / Фото: Сегодня

Реклама

По словам организаторов новогоднего праздника на Софийской площади, им ещё предстоит разместить 50% гирлянд над площадью.

На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд | Фото: Сегодня
На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня
1/20

Обещают управиться до завтрашнего вечера. На площади уже царит настоящая новогодняя атмосфера.

Реклама

Какими будут елки в последующие годы в Киеве

Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.

В следующем году ёлка будет украшена в яркие цвета. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет. Также Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый.

"Тематика елки (2024 – ред.) будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Чёрный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 217

заболело за неделю в Киeвe

-14%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять