В Гостомеле запретили выходить людям на улицу / Фото: Коллаж: Сегодня
На территории Гостомеля вводится комендантский час на целую неделю. Он продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Facebook.
В настоящее время категорически запрещается:
- ️находиться на улицах и в других общественных местах;
- ️передвигаться транспортом и пешком.
Временные ограничения необходимы, чтобы специалисты деблокировали объекты инфраструктуры и сделали их безопасными для возвращения людей.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотически разбросаны по улицам города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.