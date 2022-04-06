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На территории Гостомеля вводится комендантский час на целую неделю

6 апреля, 22:40
Временные ограничения необходимы, чтобы специалисты деблокировали объекты инфраструктуры и сделали их безопасными

В Гостомеле запретили выходить людям на улицу / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Гостомеля вводится комендантский час на целую неделю. Он продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Facebook.

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В настоящее время категорически запрещается:

  • ️находиться на улицах и в других общественных местах;
  • ️передвигаться транспортом и пешком.

Временные ограничения необходимы, чтобы специалисты деблокировали объекты инфраструктуры и сделали их безопасными для возвращения людей.

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