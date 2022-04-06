На території Гостомелю вводиться комендантська година на цілий тиждень

У Гостомелі заборонили виходити людям на вулицю / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Гостомелю запроваджується комендантська година на цілий тиждень. Він триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Facebook.

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Нині категорично забороняється:

перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;

пересуватися транспортом і пішки.

Тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці деблокували об'єкти інфраструктури та зробили їх безпечними для повернення людей.

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