На території Гостомелю вводиться комендантська година на цілий тиждень

У Гостомелі заборонили виходити людям на вулицю / Фото: Колаж: Сьогодні
На території Гостомелю запроваджується комендантська година на цілий тиждень. Він триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Facebook.
Нині категорично забороняється:
- перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
- пересуватися транспортом і пішки.
Тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці деблокували об'єкти інфраструктури та зробили їх безпечними для повернення людей.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.