На три дня позже нормы: в Киев пришло метеорологическое лето

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В Киеве наступило метеорологическое лето – метеорологическая весна, которая продолжалась 62 дня, наконец закончилась.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве из-+15,0°С в сторону ее повышения состоялся 14 мая, знаменующий начало метеорологического лета", – говорится в сообщении.
По данным метеорологов, нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей. А раннее оно наступило в 1996 году – 22 апреля, а позже, в 1990 и 2001 годах – 7 июня.
Ранее мы сообщали, что в Украине сегодня, 24 мая, в центральных, восточных и части южных регионов ожидаются дожди. В столице также пройдет дождь.
Кроме того, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.
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