На улицах пробки, машины плавают: Киев парализовало после дождя (фото, видео)

Проблемные места столицы заблокированы на ближайшие время с учетом начавшегося часа пик

Город затопило. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня вечером прошел сильный дождь, который парализовал весь город. Стихия бушевала во всех районах столицы и в области.

Как и в предыдущий раз, затопило всю улицу Приорскую и на данный момент плавает уже и Автозаводская.

Ливневые системы заполнились моментально, в некоторых местах вырвало люки и люди узрели гейзеры из дождя и грязи.

В городе пробки. Фото: frix/Telegram

Автомобили намертво уже остановились из-за переизбытка воды на дорогах, многие боятся словить гидроудары, проблемные места столицы заблокированы на ближайшие время с учетом начавшегося часа пик.

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На улице Телиги в сторону Петровки в туннеле развернуло фуру, движение парализовано.

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Фура перекрыла движение. Фото: Dtp.Kiev

А в Буче (Киевская область) непогода повалила деревья, сейчас там ликвидируют последствия стихии.

Деревья повалило в Буче. Фото: Бучанский горсовет/Facebook

Ранее мы писали, что в последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

А на курортную Кирилловку налетело мощное торнадо – жителей городка удивил огромный вихрь.