На вулицях затори, машини плавають: Київ паралізувало після дощу (фото, відео)

Проблемні місця столиці заблоковані на найближчі час з урахуванням години пік, що почалася

Місто затопило. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні ввечері пройшов сильний дощ, який паралізував усе місто. Стихія вирувала у всіх районах столиці і в області.

Як і попереднього разу, затопило всю вулицю Пріорського і на цей момент плаває вже і Автозаводська.

Зливові системи заповнилися моментально, в деяких місцях вирвало люки і люди побачили гейзери з дощу і бруду.

У місті затори. Фото: frix/Telegram

Автомобілі намертво вже зупинилися через надлишок води на дорогах, багато хто боїться зловити гідроудари, проблемні місця столиці заблоковані на найближчий час з урахуванням години пік, що почалася.

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На вулиці Теліги в бік Петрівки в тунелі розвернуло фуру, рух паралізовано.

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Фура перекрила рух. Фото: Dtp.Kiev

А в Бучі (Київська область) негода повалила дерева, зараз там ліквідовують наслідки стихії.

Дерева повалило в Бучі. Фото: Бучанська міськрада/Facebook

Раніше ми писали, що останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі ними плавали як гондоли, чи не кожен день було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві особи загинули через потужні зливи.

А на курортну Кирилівку налетів потужний торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.