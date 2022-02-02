На Владимирской в Киеве снова стрельба: пострадал ветеран войны (фото)

В центре столицы неизвестные открыли огонь / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на том же месте, где неделю назад была перестрелка, произошла стрельба. Был ранен националист и ветеран войны Алексей Середюк.
Об этом сообщает Киев INFO в Telegram.
Как пишут в соцсетях, по этому адресу находится обменник криптовалюты.
На фото, которое появилось в Сети видно, что Алексей Середюк лежит с окровавленным лицом.
Стрельба из автомата у здания СБУ
25 января в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.
Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.
Перестрелка случилась вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.
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