На Владимирской в Киеве снова стрельба: пострадал ветеран войны (фото)

В центре столицы неизвестные открыли огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на том же месте, где неделю назад была перестрелка, произошла стрельба. Был ранен националист и ветеран войны Алексей Середюк.

Об этом сообщает Киев INFO в Telegram.

Как пишут в соцсетях, по этому адресу находится обменник криптовалюты.

На фото, которое появилось в Сети видно, что Алексей Середюк лежит с окровавленным лицом.

Ветеран войны попал в потасовку. Фото: Киев INFO/Telegram

Стрельба из автомата у здания СБУ

25 января в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.

Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.

Перестрелка случилась вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.

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