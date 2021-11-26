На выходных в Киеве автобусы поменяют движение: новые маршруты

Свои маршруты поменяют 9 автобусов / Коллаж "Сегодня"

27 и 28 ноября в Киеве будут изменены маршруты нескольких автобусов. Все из-за продовольственных ярмарок на ул. Николая Закревского, ул. Кубанской Украины, ул. Голосеевская, ул. Амвросия Бучмы и ул. Татарской.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Какие автобусы поменяют маршруты

27 ноября изменят маршруты автобусы №№ 33, 39, 49, 63, 81, 87, 95, 101. 28 ноября изменит маршрут автобус №31.

Как будут ездить автобусы

автобус №33 по трассе: ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Космонавта Волкова до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Волкова – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото;

автобус № 39 в направлении улицы Ракетной по трассе: проспект Голосеевский – проспект Науки – улица Лысогорская – улица Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующему маршруту;

автобус № 63 от станции метро "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины;

автобус № 81 по трассе: ул. Киото – ул. Милютенко – просп. Лесной – ул. Космонавта Волкова до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Волкова – просп. Лесной – ул. Кубанской Украины – ул. Киото;

автобус №49 от зал. пл. "Левый Берег" до ул. Амвросия Бучмы по действующей трассе движения, далее – просп. Павла Тычины – Днепровская набережная, далее по действующей трассе движения;

автобус № 87 в направлении движения до ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. "Осокорки" до ул. Березняковской по действующей трассе движения, далее – Днепровская набережная – просп. Павла Тычины – ул. Березняковская, далее по действующей трассе движения;

автобус № 95 в направлении массива Никольская Слободка по трассе: зал. пл. "Левый Берег" – ул. Березняковская – Днепровская набережная – просп. Павла Тычины, далее по действующей трассе движения;

автобус № 101 от ст. м. "Почайна" до просп. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее – ул. Теодора Драйзера ул. Николая Закревского, далее по действующей трассе;

автобус № 31 от ст. м. "Политехнический институт" в

ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.

Так они будут ездить до окончания ярмарок (18:00).

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

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Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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