На вихідних у Києві автобуси змінить рух: нові маршрути

Свої маршрути поміняють 9 автобусів / Колаж "Сьогодні"

27 та 28 листопада у Києві будуть змінені маршрути кількох автобусів. Все через продовольчі ярмарки на вул. Миколи Закревського, вул. Кубанської України, вул. Голосіївська, вул. Амвросія Бучми та вул. Татарський.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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Які автобуси поміняють маршрути

27 листопада змінять маршрути автобуси № 33, 39, 49, 63, 81, 87, 95, 101. 28 листопада змінить маршрут автобус №31.

Як їздитимуть автобуси

автобус №33 трасою: вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Волкова до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Волкова – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото;

автобус № 39 у напрямку вулиці Ракетної трасою: проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Лисогірська – вулиця Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку за чинним маршрутом;

автобус №63 від станції метро "Червоний Хутір" до вул. Кубанської України;

автобус № 81 трасою: вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Волкова до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Волкова – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото;

автобус №49 від зал. пл. "Лівий Берег" до вул. Амвросія Бучми діючою трасою руху, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі діючою трасою руху;

автобус № 87 у напрямку руху до вул. Митрополита Андрія Шептицького від ст. м. "Осокорки" до вул. Березняківській по діючій трасі руху, далі – Дніпровська набережна – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі діючою трасою руху;

автобус № 95 у напрямку масиву Микільська Слобідка трасою: зал. пл. "Лівий Берег" – вул. Березняківська – Дніпровська набережна – просп. Павла Тичини, далі діючою трасою руху;

автобус №101 від ст. м. "Почайна" до просп. Володимира Маяковського діючою трасою, далі – вул. Теодора Драйзера вул. Миколи Закревського, далі діючою трасою;

автобус №31 від ст. м. "Політехнічний інститут" у

вул. Багговутівській за чинним маршрутом, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за чинним маршрутом.

Так вони їздитимуть до закінчення ярмарків (18:00).

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

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Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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