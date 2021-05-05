"Начали творить какую-то хр*нь": подростки извинились за дебош в церкви (видео)

На камеру девочки извиняются за свое недостойное поведение перед всеми, чьи чувства задели, и называют себя малолетними дурочками

Обе девушки-подростка, которые дебоширили на Пасху в церкви Рождества Христова в Киеве, публично извинились перед "всеми людьми и верующими", признав свое недостойное поведение.

Соответствующие видео они опубликовали в сети.

"Я та девушка, которая первого мая зашла в церковь и начала вести себя недостойно. Мне очень жаль, что я показала себя с такой ужасной стороны", – говорит одна из девушек.

Она добавила, что хотела бы попросить прощения у всех, в частности верующих, чьи чувства задела своим поведением. Чем были вызваны ее действия в церкви, девушка не объясняет.

Ее подруга оказалась многословней. Она рассказала, что ее зовут Ева и она не думала, что ее видео станет настолько массовым и "кто-то из посторонних об этом узнает".

"Мне очень жаль, что в светлый праздник Пасхи вы должны наблюдать, как две малолетние дурочки зашли в церковь и начали просто творить какую-то хрень", – говорит она.

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Девушка утверждает, что они с подругой не были "под веществами" и не употребляли крепких алкогольных напитков.

Напомним, 1 мая на Пасху в Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Почтовой площади. Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.

Мы также писали, что в киевском метро во время локдауна подростки курили прямо в вагоне поезда.

А в Луцке двое подростков пытались скрыться от правоохранителей на мопеде, при этом они матерились, показывали патрульным неприличные жесты и снимали все на видео.