Надо ли собирать киевлянам тревожный чемоданчик и что в него положить

Что положить в тревожный чемодан / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на фоне напряженной ситуации на границах Украины проверяют бомбоубежища, готовят укрытия, а также собирают тревожные чемоданы. Ведь РФ якобы может в любое время осуществить полномасштабное нападение на нашу страну.

Особый режим

Как говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук "Сегодня", если начнутся боевые действия, то на границе нашего государства.

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"Если на границе начнутся боевые действия, уже будет введен особый режим здесь, все хранилища будут приготовлены к работе и будет проводиться эвакуация населения. Если человек находится в месте, где начались боевые действия, надо находить любое укрытие. Даже канава, которая вырыта в земле – это уже самое простое укрытие, в котором можно получить защиту", – уверяет Роман Ткачук.

Тревожный чемодан

Желательно брать с собой тревожный чемодан. Он должен состоять из:

копий документов;

вещей, которые необходимы вам на два-три часа для пребывания в защитном сооружении;

теплых вещей;

воды;

продуктов питания;

медикаментов.

"Если вы болеете какими-то болезнями, то вам нужно иметь лекарство с собой. Какой должен быть вес? Это уже зависит от лица берущего. Ребенку – 2-3 кг максимум, взрослому человеку до 20 кг. Это все зависит от того, какой человек будет нести этот тревожный чемодан", – добавляет директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

Также медикаменты могут быть даже для оказания первой медицинской помощи. Например – бинт, вата, зеленка.

"Я хотел бы отметить, что в нашем государстве война идет с 2014 года, поэтому я считаю, что у каждого из нас должен быть приготовлен тревожный чемодан для любого действия. Если нужно, то можем собраться поехать на войну, если нужно, провести эвакуацию", – говорит Ткачук.

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