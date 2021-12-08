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На случай вторжения России: репортаж из бомбоубежищ Киева (фото, видео)

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8 декабря, 13:24
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При необходимости руководители организаций и владельцы сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия
Одно из бомбоубежищ в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Одно из бомбоубежищ в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Всего в столице насчитывается 514 убежищ.

"Сегодня" решил проверить, в каком состоянии бомбоубежища столицы.

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Как выглядят бомбоубежища Киева изнутри

Фонд защитных сооружений гражданской обороны включает:

  • хранилища гражданской защиты,
  • подземное пространство метрополитена,
  • подвальные помещения жилых домов,
  • подземные паркинги,
  • другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве изнутри. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
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Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"
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Количество укрытий в столице

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

Что говорят в КГГА?

"Объекты двойного использования применяют в зависимости от средств поражения. Это могут быть прямые боевые действия, или бомбардирование, или артиллерийские обстрелы. Я советую максимально быстро находить укрытие. Какое именно это будет укрытие – все зависит от ситуации, где вы находитесь. В Киеве бомбоубежища были актуальны, когда была "холодная война", – рассказал Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

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