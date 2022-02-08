"Накатала" на 7 тысяч гривен. Киевлянка осталась без авто из-за штрафов

В Киеве у женщины забрали авто из-за штрафов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве женщина накопила 13 штрафов за нарушение ПДД на сумму более 7 тысяч гривен. У нее забрали авто, поскольку не оплатила задолженность в срок.
Об этом сообщили в Минюсте.
Сумма всех штрафов достигла 7167 грн, правоохранители отправили машину на штрафплощадку.
Авто не отдадут до того момента, пока владелица не оплатит задолженность. Если этого не произойдет, машину могут продать на электронном аукционе OpenMarket.
Что изменится для водителей в 2022 году?
Как писали "Сегодня", среди новых правил для водителей есть новые штрафы, подорожание автомобилей и обязательный техосмотр. В частности:
- Новые штрафы. Им придется заплатить 425 гривен за езду без прав, а если у нет водительского удостоверения – 3400 гривен. За пьяную езду придется заплатить 17 тысяч гривен.
- В 2022 году вырастут цены на б/у транспорт. Эксперты прогнозируют подорожание на 15-20%.
- Камеры фиксируют остановку на полосе для общественного транспорта, проезд на запрещающий сигнал светофора и езду по встречной полосе.
- Новые правила получения водительского удостоверения, поскольку страна переходит на европейские стандарты.
- Станет обязательным техосмотр. Все авто должны соответствовать европейскому законодательству не только по техническим, а и по экологическим нормам.