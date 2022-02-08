"Накатала" на 7 тисяч гривень. Киянка залишилася без авто через штрафи

У Києві у жінки забрали авто через штрафи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві жінка накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на суму понад 7 тисяч гривень. У неї забрали авто, оскільки не сплатила заборгованість у строк.

Про це повідомили у Мін'юсті.

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Сума всіх штрафів досягла 7167 грн, правоохоронці відправили машину на штрафмайданчик.

Авто не віддадуть доти доки власниця не сплатить заборгованість. Якщо цього не станеться, машина може бути продана на електронному аукціоні OpenMarket.

Що зміниться для водіїв у 2022 році?

Як писали "Сьогодні", серед нових правил для водіїв є нові штрафи, подорожчання автомобілів та обов'язковий техогляд. Зокрема:

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