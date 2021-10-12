Нашли на тротуаре. В Киеве посреди улицы умер мужчина (фото)

Полиция проводит расследование / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепровском районе столицы прямо на тротуаре обнаружили тело мужчины. Как сообщили "Сегодня" в Нацполиции Киева, ЧП произошло на улице Курнатовского, 15.

В полиции рассказали, что мужчина, скорей всего, умер природной смертью – на теле не обнаружено побоев или травм. Тело будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Личность мужчины устанавливают правоохранители.

В Днепровском районе столицы нашли мертвого мужчину / Фото: Киев Сейчас

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Убийство в Киеве

В полицию поступил вызов от врачей скорой помощи, что в одной из квартир обнаружен труп 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Как стало известно, погибший получил ранения во время конфликта с 55-летним отцом.

Во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину сына. Пострадавший успел выйти в коридор, где его увидела соседка и вызвала скорую помощь.

На месте происшествия врачи пытались реанимировать мужчину, но констатировали смерть.

Для установления окончательной причины смерти тело мужчины доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские задержали 55-летнего мужчину, а также изъяли у него нож со следами крови.

Полиция начала уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. 55-летнему убийце сообщили о подозрении в совершении преступления и отправили под стражу.

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