Знайшли на тротуарі. У Києві посеред вулиці помер чоловік (фото)

Поліція проводить розслідування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпровському районі столиці прямо на тротуарі виявили тіло чоловіка. Як повідомили "Сьогодні" в Нацполіціі Києва, НП сталася на вулиці Курнатовського, 15.

У поліції розповіли, що чоловік, швидше за все, помер природною смертю – на тілі не виявлено побоїв або травм. Тіло буде відправлено на судово-медичну експертизу.

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Особу чоловіка встановлюють правоохоронці.

У Дніпровському районі столиці знайшли мертвого чоловіка / Фото: Киев Сейчас

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Вбивство в Києві

У поліцію надійшов виклик від лікарів швидкої допомоги, що в одній з квартир виявлений труп 30-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Як стало відомо, загиблий отримав поранення під час конфлікту з 55-річним батьком.

Під час сварки батько схопив ніж і кілька разів ударив ним в груди і спину сина. Потерпілий встиг вийти в коридор, де його побачила сусідка і викликала швидку допомогу.

На місці події лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але констатували смерть.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло чоловіка доставили на судово-медичну експертизу. Поліцейські затримали 55-річного чоловіка, а також вилучили у нього ніж зі слідами крові.

Поліція почала кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. 55-річному вбивці повідомили про підозру у вчиненні злочину і відправили під варту.

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