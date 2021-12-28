Настоящая магия! Над Киевом пролетели санки Санты (видео)

Санки поднялись в небо и кружились над столицей / Фото: Коллаж: Сегодня
Над вечерним небом в Киеве накануне праздников пролетели новогодние санки. Их можно было увидеть из окон детской больницы "Охматдет".
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Организаторы решили устроить чудо для детей, находящихся в больнице. Прямо под окнами пролетели самые настоящие санки. Правда, без Санты и оленей.
"Перед Новым годом нам всем хочется верить в магию, особенно деткам. Поэтому мы решили подарить им это чудо. И настоящие большие санки поднялись в небо, без помощи оленей, и пролетели мимо окна с палатами маленьких пациентов", – рассказала новостям "Сегодня" организатор проекта "Санки в небе" Оксана Соржуленко.
Новогодняя сказка в маршрутке
В Днепре водитель ездит в костюме принцессы-Снегурочки. Кроме того, она имеет наряды феи.
Вечером в маршрутке светят гирлянды, а сами пассажиры удивляются такому транспорту, но все-таки радуются и улыбаются.
Местные рассказывают, что водитель пытается радовать пассажиров не только зимой, но и круглый год.
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