Настоящий герой! В Киеве мужчина спас пенсионерку из горящей квартиры (видео)

В столице горела квартира в высотке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 15 февраля в многоэтажке на улице Кирилловская, 126/2 произошел пожар. Неравнодушный мужчина спас 92-летнюю пенсионерку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Facebook.

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"Сегодня у судьбы были свои планы на Михаила Левченко. Думаем, отправляясь сегодняшним утром на работу, он и не подозревал, как этот день закончится. Все шло как обычно. Он исполнял свои обязанности в почтовом отделении, и даже не обращал внимания, что вокруг собирается много людей и царит необычный переполох", - пишут в ГСЧС.

Как сообщают спасатели, женщина, которая зашла в почтовое отделение, сообщила, что прямо над ними пылает квартира.

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"Михаил мигом выбежал из помещения, и увидев, что в густом дыму женщина выбивает окна молотком в надежде на спасение, сразу понял – надо спасать. Очень вовремя неравнодушные принесли лестницу, несколько секунд, и вот Михаил уже у балкона, и вытаскивает растерянную и испуганную 92-летнюю бабушку", – добавляют в ГСЧС.

Мужчина передал потерпевшую правоохранителям и пытался огнетушителем потушить пожар.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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