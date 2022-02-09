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В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке – есть погибший (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 10:30
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Сейчас причина трагедии и обстоятельства устанавливаются
В столице загорелась квартира. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице загорелась квартира. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром в среду, 9 февраля, в Оболонском районе Киева загорелась квартира в шестнадцатиэтажном доме. В результате пожара погиб один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Подробности трагедии

В ГСЧС в 04:43 поступило сообщение о пожаре на улице Маршала Тимошенко, 1-Г. На место происшествия сразу же прибыли спасатели.

Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже 16-тиэтажного жилого дома.

Спасатели вывели на безопасное расстояние десять человек. Кроме того, они обнаружили в квартире тело мужчины 1938 года рождения. Он без признаков жизни находился в ванной.

Сейчас причина пожара и обстоятельства устанавливаются.

Место, где произошел пожар в столице. Фото: ГСЧС Украины

Отец и двое детей сгорели заживо: в Донецкой области вспыхнул пожар в доме

В Донецкой области вспыхнула пожар в доме. В результате инцидента погиб мужчина и двое детей.

Огонь вспыхнул в доме в городе Покровск. Живьем сгорели мужчина и двое малолетних детей. Погибшей девочке было всего 2 года, а мальчику — 12. Выжила в пожаре их мать. Она с обожженным лицом и руками в больнице. Выгорело все дотла. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

  • Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
  • осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
  • плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
  • присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
  • если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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