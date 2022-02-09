В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке – есть погибший (фото)

Утром в среду, 9 февраля, в Оболонском районе Киева загорелась квартира в шестнадцатиэтажном доме. В результате пожара погиб один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Подробности трагедии
В ГСЧС в 04:43 поступило сообщение о пожаре на улице Маршала Тимошенко, 1-Г. На место происшествия сразу же прибыли спасатели.
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Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже 16-тиэтажного жилого дома.
Спасатели вывели на безопасное расстояние десять человек. Кроме того, они обнаружили в квартире тело мужчины 1938 года рождения. Он без признаков жизни находился в ванной.
Сейчас причина пожара и обстоятельства устанавливаются.
Место, где произошел пожар в столице. Фото: ГСЧС Украины
Отец и двое детей сгорели заживо: в Донецкой области вспыхнул пожар в доме
В Донецкой области вспыхнула пожар в доме. В результате инцидента погиб мужчина и двое детей.
Огонь вспыхнул в доме в городе Покровск. Живьем сгорели мужчина и двое малолетних детей. Погибшей девочке было всего 2 года, а мальчику — 12. Выжила в пожаре их мать. Она с обожженным лицом и руками в больнице. Выгорело все дотла. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Что делать, если пожар застал вас в помещении?
- Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
- осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
- плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
- присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
- если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
- если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.