Настроены решительно: студенты Могилянки готовят масштабный пикет (видео, фото)

Занятия в вузе проводят удалённо / Коллаж "Сегодня"

Студенты Киево-Могилянской академии не согласны с решением министра образования Украины Сергея Шкарлета о назначении перевыборов президента вуза.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Урна для голосования, которую украли, она не была повреждена. Печатка на урне осталась и кандидаты согласились, что выборы все таки состоялись. Студенческие органы самоуправления тоже согласились, что выборы состоялись. Однако министр образования назначил повторные выборы. Он на это не имеет никаких полномочий", – говорит студент Алексей.

Студенты утверждают, что они готовятся завтра, 4 февраля, провести масштабный пикет под зданием Кабмина. Они настроены решительно, несмотря на карантин.

Занятия в вузе проводят удалённо.

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Студенты планируют провести масштабный пикет. Фото: сайт "Сегодня"

Что известно о скандале

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата.

Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избрание победителя. Все из-за нарушений во время голосований.

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В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации.

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