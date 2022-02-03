Налаштовані рішуче: студенти Могилянки готують масштабний пікет (відео, фото)

Заняття у ВНЗ проводять віддалено / Колаж "Сьогодні"
Студенти Києво-Могилянської академії не погоджуються з рішенням міністра освіти України Сергія Шкарлета про призначення перевиборів президента вишу.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
"Урна для голосування, яку вкрали, вона не була пошкоджена. Печатка на урні залишилася і кандидати погодилися, що вибори все ж таки відбулися. Студентські органи самоврядування теж погодилися, що вибори відбулися. Проте міністр освіти призначив повторні вибори. Він на це не має жодних повноважень", – говорить студент Олексій.
Студенти стверджують, що вони готуються завтра, 4 лютого, провести масштабний пікет під будівлею Кабміну. Вони налаштовані рішуче, попри карантин.
Заняття у виші проводять віддалено.
Що відомо про скандал
27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду змагалися два кандидати.
Проте Міністерство освіти і науки оголосило новий конкурс на посаду, попри обрання переможця. Все через порушення під час голосування.
У навчальному закладі спалахнув скандал через ситуацію, що склалася.
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