Найденное в Киеве тело в сумке оказалось без головы. Что говорят в полиции? (обновлено)

Специалисты установили, что найденный в Голосеевском районе столицы труп в сумке – мужского пола. Больше подробностей в полиции пока не разглашают.

Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" источники в правоохранительных органах, информация о расчлененном теле оказалась не совсем точной, но не менее страшной: тело мужчины обнаружено без головы с ножевыми ранениями. В частности, разрезан живот.

Кроме того, как удалось узнать нашим журналистам, мужчине было приблизительно 35-40 лет, на руке есть татуировка. На бездомного, говорят, не похож.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Полицейским предстоит установить личность погибшего, а для этого нужно найти его голову. Чтобы ускорить процесс установления личности, правоохранители будут осматривать тело мужчины и пытаться установить его личность по особым приметам, например, татуировкам. А также проверять и сравнивать с данными людей, о которых поступали заявления об исчезновении в Киеве.

Видео: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Также будут работать с жителями близлежащих домов, возможно кто-то из них видел что-то подозрительное. На месте работают криминалисты и кинологи.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Напомним, сумку обнаружил прохожий в переулке Моторном, где ведется строительство, утром 28 апреля.

Мужчина рассказал, что когда увидел сумку, пнул ее палкой, но почувствовав внутри что-то мягкое, сразу заподозрил неладное.

Видео: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Ранее в парке Киева обнаружили труп молодой девушки.