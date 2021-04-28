Найденное в Киеве тело в сумке оказалось без головы. Что говорят в полиции? (обновлено)

Специалисты установили, что найденный в Голосеевском районе столицы труп в сумке – мужского пола. Больше подробностей в полиции пока не разглашают.
Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" источники в правоохранительных органах, информация о расчлененном теле оказалась не совсем точной, но не менее страшной: тело мужчины обнаружено без головы с ножевыми ранениями. В частности, разрезан живот.
Кроме того, как удалось узнать нашим журналистам, мужчине было приблизительно 35-40 лет, на руке есть татуировка. На бездомного, говорят, не похож.
Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"
Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"
Полицейским предстоит установить личность погибшего, а для этого нужно найти его голову. Чтобы ускорить процесс установления личности, правоохранители будут осматривать тело мужчины и пытаться установить его личность по особым приметам, например, татуировкам. А также проверять и сравнивать с данными людей, о которых поступали заявления об исчезновении в Киеве.
Также будут работать с жителями близлежащих домов, возможно кто-то из них видел что-то подозрительное. На месте работают криминалисты и кинологи.
Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"
Напомним, сумку обнаружил прохожий в переулке Моторном, где ведется строительство, утром 28 апреля.
Мужчина рассказал, что когда увидел сумку, пнул ее палкой, но почувствовав внутри что-то мягкое, сразу заподозрил неладное.
Ранее в парке Киева обнаружили труп молодой девушки.
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