Не осознавал свои действия. В Киеве мужчина выбросил кошку и котят из окна высотки

Киевлянин выбросил из окна животных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве закончилось расследование в отношении мужчины, который в мае этого года выбросил с седьмого этажа кошку и четырех котят.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Это случилось на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе столицы. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки.

В ходе расследования полицейские собрали достаточное количество доказательств вины 42-летнего местного жителя.

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Что ему грозит

"Полицейские быстро установили квартиру, из которой фигурант выбросил кошку и четырех котят. В результате падения четверо животных погибло, а один котенок выжил. Согласно результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы, правонарушитель по своему психологическому состоянию не был способным в полной мере осознавать свои действия и руководить ими", – говорят в полиции.

Расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 299 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса Украины завершено, а материалы уголовного производства направлены в Деснянский районный суд. В случае признания мужчины виновным к нему будут применены принудительные меры медицинского характера.

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