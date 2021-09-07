Не усвідомлював свої дії. У Києві чоловік викинув кішку і кошенят з вікна висотки

Киянин викинув з вікна тварин. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві закінчилося розслідування стосовно чоловіка, який в травні цього року викинув з сьомого поверху кішку і чотирьох кошенят.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Це сталося на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі столиці. Тоді в столичній поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки.

В ході розслідування поліцейські зібрали достатню кількість доказів провини 42-річного місцевого жителя.

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Що йому загрожує

"Поліцейські швидко встановили квартиру, з якої фігурант викинув кішку та чотирьох кошенят. У результаті падіння чотири тварини загинуло, а одне кошеня вижило. Згідно з результатами проведеної судово-психіатричної експертизи, правопорушник за своїм психологічним станом не був здатним повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними", – говорять в поліції.

Розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України завершено, а матеріали кримінального провадження направлені до Деснянського районного суду. У разі визнання чоловіка винним до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру.

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