Не только коронавирус: какая ситуация с гриппом в Киеве

В Киеве снизился уровень заболевания гриппом. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировали 16 461 больного гриппом и ОРВИ, в тому числе, и COVID-19. Количество больных снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Ситуация с гриппом в Киеве
В настоящее время уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,4%. Этот показатель составляет 555,7.
"В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости на 16% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 5155 (снижение на 2,7%), взрослых – 11306 (снижение на 21%) )", – сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.
В медицинские учреждения за последнюю неделю в больницы попали 1624 человека, из них 86 – дети.
Как различить грипп и коронавирус
Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно, если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование.
Важно помнить, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.
Совместными симптомы являются:
- повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,
- кашель,
- усталость,
- одышка и затрудненное дыхание,
- боль в горле,
- насморк и заложенность носа,
- боль в мышцах,
- головная боль,
- рвота и диарея,
- потеря вкуса и запаха (хотя чаще это проявление COVID-19).
С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и больше. В обоих случаях инфицированный человек выделяет и распространяет вирус до появления видимых симптомов.
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