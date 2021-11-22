Не только коронавирус: какая ситуация с гриппом в Киеве

В Киеве снизился уровень заболевания гриппом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировали 16 461 больного гриппом и ОРВИ, в тому числе, и COVID-19. Количество больных снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Ситуация с гриппом в Киеве

В настоящее время уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,4%. Этот показатель составляет 555,7.

"В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости на 16% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 5155 (снижение на 2,7%), взрослых – 11306 (снижение на 21%) )", – сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

В медицинские учреждения за последнюю неделю в больницы попали 1624 человека, из них 86 – дети.

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Как различить грипп и коронавирус

Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно, если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование.

Важно помнить, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

Совместными симптомы являются:

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повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,

кашель,

усталость,

одышка и затрудненное дыхание,

боль в горле,

насморк и заложенность носа,

боль в мышцах,

головная боль,

рвота и диарея,

потеря вкуса и запаха (хотя чаще это проявление COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и больше. В обоих случаях инфицированный человек выделяет и распространяет вирус до появления видимых симптомов.

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