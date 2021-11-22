Не лише коронавірус: яка ситуація із грипом у Києві

У Києві знизився рівень захворювання на грип. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулого тижня в Києві зареєстрували 16 461 хворого на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Кількість хворих знизилась на 16%, порівняно із попереднім тижнем.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Ситуація з грипом у Києві

Наразі рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30,4%. Цей показник становить 555,7.

"Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 16% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5155 (зниження на 2,7%), дорослих – 11306 (зниження на 21%)", - повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

До медичних закладів за останній тиждень в лікарні потрапили 1624 людини, із них 86 – діти.\

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Як розрізнити грип та коронавірус

Визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів, неможливо. Особливо якщо враховувати, що COVID-19 має широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування.

Важливо пам'ятати, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

Спільними симптоми є:

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підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу,

кашель,

втома,

задишка та утруднене дихання,

біль у горлі,

нежить та закладеність носа,

біль у м’язах,

головний біль,

рвота та діарея,

втрата смаку та запаху (хоча частіше це прояв COVID-19).

Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один день і більше. В обох випадках інфікована особа виділяє та поширює вірус до того, як з’являться видимі симптоми.

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