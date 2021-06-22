Нецензурно выражалась и неадекватно себя вела: в Киеве поймали пьяную женщину за рулем

Неравнодушный гражданин следил за автомобилем женщины, чтобы патрульные ее не потеряли

Автомобиль нарушительницы марки Hyundai. Фото: пресс-служба Нацполиции/Facebook

В Киеве 30-летняя пьяная женщина за рулем нарушила общественный порядок. Пройти тест на алкоголь она отказалась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Неравнодушный гражданин заявил в полицию. Он сообщил, что женщина с признаками опьянения нарушила тишину, а на замечания прекратить – нецензурно выражалась.

"Неизвестная села в автомобиль марки Hyundai и начала движение. Заявитель последовал за транспортным средством, зафиксировал событие на камеру и сообщил экипажу, где именно остановилось авто", – пишут в сообщении.

Читайте также: В Харькове пьяный мужчина угрожал пистолетом на детской площадке. Что известно

Реклама

Инспекторы во время общения с женщиной заметили явные признаки алкогольного опьянения. Однако, пройти тест на состояние опьянения женщина отказывалась. Кроме этого, она нецензурно выражалась и неадекватно себя вела.

Копы составили на нее административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление ТС в состоянии опьянения) КоАП и ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП, изъяли ее водительское удостоверение, а автомобиль эвакуировали на площадку временного задержания ТС.

Ранее мы писали, что полиция установила, что 27-летний велосипедист, погибший под колесами грузовика в Киеве, столкнулся с пьяным прохожим, который "изменил траекторию движения по тротуару".

Напомним, в Винницкой области пьяный полицейский совершил ДТП – женщина погибла на месте.