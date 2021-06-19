Несколько лет грабил ювелирные магазины: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве (фото)

Как выяснилось, в течение нескольких лет злоумышленник совершал нападения на ювелирные магазины столицы

В Киеве задержали злоумышленника. Фото: Департамент уголовного розыска

В Киеве задержали злоумышленника, причастного к совершению убийства 48-летнего мужчины, которое произошло в субботу, 19 июня.

Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска.

"Во время проверки задержанного на причастность к совершению других преступлений установлено, что именно он является разбойником, который в течение нескольких лет совершал нападения на ювелирные магазины столицы", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали злоумышленника. Фото: Департамент уголовного розыска

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Сейчас продолжаются следственные действия и злоумышленник сотрудничает со следствием. Все подробности выясняются.

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