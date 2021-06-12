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В Киеве задержали наркодилера – им оказался оператор телеканала Медведчука (фото)

12 июня 2021 22:31

Виталий Семченко Виталий Семченко

При появлении полицейских он начал странно себя вести. Как выяснилось, он делал "закладки" с наркотиками – за каждую из них получал по 60 гривен

Столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался сотрудник телеканала, связанного с нардепом Виктором Медведчуком.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время патрулирования Шевченковского района правоохранители заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести. Как выяснилось, он делал "закладки" с наркотиками – за каждую из них получал по 60 гривен.

Отмечается, что у задержанного обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов.

"Правоохранители провели обыск в доме фигуранта. В результате изъяли около килограмма амфетамина, 100 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД, веса и пакетики для расфасовки наркотиков для их дальнейшего сбыта через закладки. Мужчину, 1989 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса", – сказано в сообщении.

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Столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца

Столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца / Фото: Нацполиция

Столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца

Столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца / Фото: Нацполиция

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Издание Цензор со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что наркодиллера зовут Тарас Олийнык, он работает оператором на телеканале "Перший Незалежный", который связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

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Столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца

Столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца / Фото: Цензор

Как сообщалось ранее, в Одесской области сотрудница полиции подменила вещественные доказательства (0,5 кг кокаина), чтобы продать это местным наркозависимым лицам.

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