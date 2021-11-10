Новая волна. В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными

Больницы Киева переполнены COVID-больными / Фото: Коллаж: Сегодня
В общей сложности заполненность кроватей в медучреждениях Киева на сегодня составляет 73%.
Об этом сказал мэр города Виталий Кличко во время брифинга.
Отдельные больницы Киева заполнены на 99% – 100%.
"85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более чем на 70%. Напоминаю, что сегодня для приема больных подготовлено более 6 тыс. коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Есть почти 500 аппаратов ИВЛ", – сказал Кличко.
Что с заболеваемостью
В Киеве всего 272 тыс. 768 подтвержденных случаев коронавируса, а за последние сутки – 1 740 случаев. Всего летальных случаев 6 677 (за сутки – 73).
За время пандемии выздоровели 236 151 человек (за сутки – 975).
Отметим, что за неделю в Киеве заболело – 9 209 человек.
Что с вакцинацией
Одну дозу вакцины в Киеве получили 1 млн 415 тыс. 179 человек (47,94 %). Две дозы получили – 1 млн 123 тыс. (38,04 %).
Общее количество введенных доз – 2 млн 538 тыс. 179. Общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).
45,8% киевлян получили вакцину Pfizer/BioNTech – она самая популярная на сегодня.
Ранее мы писали:
- Как я оплачу 17 тыс., если зарплата 6? Во время проверки полицией COVID-сертификатов начались конфликты.
- А штрафы будут? В Одессе на момент начала сессии горсовета из зарегистрировавшихся 54 депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество "безмасочных" депутатов возросло до 30.
- Умер спустя сутки. Пожилого одессита выписали из больницы после коронавируса з разбитой головой.