Новая волна. В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными

Больницы Киева переполнены COVID-больными / Фото: Коллаж: Сегодня

В общей сложности заполненность кроватей в медучреждениях Киева на сегодня составляет 73%.

Об этом сказал мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

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Отдельные больницы Киева заполнены на 99% – 100%.

"85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более чем на 70%. Напоминаю, что сегодня для приема больных подготовлено более 6 тыс. коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Есть почти 500 аппаратов ИВЛ", – сказал Кличко.

Что с заболеваемостью

В Киеве всего 272 тыс. 768 подтвержденных случаев коронавируса, а за последние сутки – 1 740 случаев. Всего летальных случаев 6 677 (за сутки – 73).

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За время пандемии выздоровели 236 151 человек (за сутки – 975).

Отметим, что за неделю в Киеве заболело – 9 209 человек.

Что с вакцинацией

Одну дозу вакцины в Киеве получили 1 млн 415 тыс. 179 человек (47,94 %). Две дозы получили – 1 млн 123 тыс. (38,04 %).

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Общее количество введенных доз – 2 млн 538 тыс. 179. Общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).

45,8% киевлян получили вакцину Pfizer/BioNTech – она самая популярная на сегодня.

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