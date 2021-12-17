Новый год в реалиях COVID-19: как провести праздники в Киеве безопасно

Правила для массовых мероприятий на Новый год в столице / Фото: Коллаж: Сегодня
Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Киеве и провести праздники безопасно для здоровья, организаторы, участники и гости праздничных массовых мероприятий должны соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Праздничные мероприятия – опасность для горожан
На выходные в столице начинаются новогодние праздники – День Святого Николая, затем – Рождество Христово по Григорианскому календарю, Новый год, Рождество.
"А это – огромное количество концертов, театральных представлений, засветки елки в центре города или в районе. В то же время мы должны осознавать, что все эти развлечения представляют опасность и риск всплеска заболеваемости коронавирусом. Город стремится не допустить увеличения количества случаев, поэтому призывает всех организаторов, участников и гостей праздничных массовых мероприятий соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы", – подчеркнула замглавы КГГА Анна Старостенко.
В частности, она подчеркнула необходимость организаторов контролировать состояние здоровья сотрудников, обеспечивать достаточное количество средств индивидуальной защиты и антисептиков, не допускать скопления посетителей.
Какие правила нужно соблюдать
Посетители должны соблюдать противоэпидемические правила и санитарные нормы, а именно:
- носить маски,
- пользоваться антисептиками,
- не забывать о социальной дистанции.
- необходимо иметь с собой документы, подтверждающие вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления от коронавируса,
- также документы, подтверждающие возраст личности.
Сколько пунктов вакцинации в столице
По словам замглавы КГГА, вакцинация против COVID-19 – это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни и летальных исходов.
Отметим, что сегодня в столице действует разветвленная вакцинальная сеть:
- 157 пунктов прививки;
- 21 минивакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи;
- 63 мобильные бригады;
- 44 временных вакцинальных центра в различных учреждениях и торговых центрах.