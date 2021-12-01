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Новый штамм "Омикрон" и более 1500 тысячи заболевших: что происходит с коронавирусом в Киеве

Ольга Кравченко
1 декабря, 10:46
В столице всего 7 557 смертельных случаев, за последние сутки – 29

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 30 ноября в Киеве зафиксировано 1 592 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего с начала пандемии – 300 411.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки:

  • смертельных случаев – 29,
  • выздоровели – 1669.

Отметим, что всего летальных случаев в столице уже – 7 557.

Как готовятся в Киеве к новому штамму вируса

В Южной Африке обнаружен новый штамм вируса "Омикрон". Основные его симптомы – это повышенная температура, сильная усталость и учащенный пульс. Как отмечают медики, вирусу подвержены молодые люди, особенно не вакцинированные. Основное его отличие – у инфицированных не теряется обоняние, как при обычном коронавирусе.

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Как пояснил нам главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, о новом штамме вируса пока доподлинно ничего неизвестно. А противоэпидемиологические мероприятия, которые действовали в городе, продолжают действовать и сейчас.

"Этот штамм вируса в Киеве пока не зарегистрирован. Специалисты ведут наблюдение. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе. Чтобы обезопасить себя, нужно вакцинироваться, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию, масочный режим. Это главная рекомендация на данный момент", – рассказал сайту "Сегодня" и. о. гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

По его словам, заболеваемость в Киеве идет на спад. Количество коек с кислородом в больницах освобождается. По показателям Киев может перейти в желтую зону.

"Наблюдается улучшение ситуации. Коронавирус идет на спад, также меньше больных на грипп, если сравнивать с прошлыми неделями. Но решение о выходе Киева из красной зоны и переходе в желтую зону принимает государственная комиссия. Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии", – сообщил нам Сергей Чумак.

Рекомендации от Минздрава

  • Вакцинируйтесь.
  • Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.
  • Носите маску, прикрывая нос и рот.
  • Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.
  • Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.
  • Не касайтесь лица.
  • Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.
  • Придерживайтесь самоизоляции.

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