Ноябрь начинается с заморозков – как изменится погода в киеве

Погода в Киеве 2 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 2 ноября, в Киеве целый день будет идти дождь. Максимум температура воздуха будет 11 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла. Небо покроют облака, а с утра и до вечера будет дождь.
Ночью столбики термометром опустятся до -1 градуса. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Осадков ночью уже не будет.
В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины
Полтавский телеканал достаточно оригинально решил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.
Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.
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