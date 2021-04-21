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Обе в больнице: в Киеве велосипедистка сбила прохожую (видео)

21 апреля, 13:17

Ольга Кравченко

Момент происшествия попал на уличные камеры наблюдения

В Киеве велосипедистка сбила пешехода. Пострадавшая женщина в это время разговаривала по телефону.

Женщина разговаривала с курьером, когда ей в спину на скорости влетела владелица двухколесного. От сильного удара пострадавшая вылетела на дорогу, ударилась головой об асфальт и потеряла сознание.

Видео: Сегодня

Обоих госпитализировали. Инцидент попал на уличные камеры наблюдения. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи.

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Ранее мы писали, что из-за локдауна в Киеве велосипеды раскупают как горячие пирожки.

Напомним, в Запорожье маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие и погибший.

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Источник: Сегодня

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