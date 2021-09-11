Обещал квартиры в центре Киева. Полиция задержала застройщика-мошенника

Полиция задержала застройщика-мошенника. фото МВД
Бывший директор строительной компании собрал со вкладчиков почти два миллиона гривен на строительство многоэтажки в центре Киева, но работы так и не начались. Про это сообщает пресс служба МВД.
Деньгами инвесторов чиновник завладел в 2012-2013 годах. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство до сих пор.
Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов.
Во время обысков по месту жительства фигуранта полицейские изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и незаконном владении оружием. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обыск у застройщика-мошенника. фото МВД
Ранее мы сообщали:
- В Соломенском районе Киева застройщик сливает нечистоты прямо на тротуар
- Будет ли застройка в Павловском сквере – у застройщика нет двух главных документов на строительство
- За снесенный старинный дом – миллионы штрафа: "слуги народа" объявили "войну" застройщикам